Grammys: Beyonce & ihre Zwillinge rockten die Show

Beyonce präsentierte sich halbnackt mit Babybauch. Unter anderem sang und tanzte sie zu ihren Song "Sand Uastles" vom Album "Formation". "Deine Mutter ist eine Frau - und Frauen wie sie können nicht in Zaum gehalten werden", sang Beyonce am Sonntag im Staples Center in New York. Die US- Amerikanerin war bei der 59. Ausgabe des wichtigsten Musikpreises der Welt für neun Grammys nominiert, mehr als jeder andere Künstler. Am Ende gewann sie zwei Grammys in Nebenkategorien.

Beyonce gewann zwei Grammys Foto: Matt Sayles/Invision/AP

Beyonce Foto: Matt Sayles/Invision/AP

Fünf Grammys posthum für David Bowie

Einer der großen Abräumer war David Bowie. Für sein letztes Album "Blackstar" wurde er posthum mit fünf der begehrten Musikpreise ausgezeichnet. So wurde Bowie während der Gala am Sonntag in Los Angeles für das Titelstück des Albums mit dem Preis für den besten Rocksong gewürdigt. Schon vor der Beginn der Show war Bowies Album zudem mit vier weiteren Grammys ausgezeichnet worden, darunter denen für das beste "Alternative Music Album" und für die beste Rock- Performance. Zu Lebzeiten hatte Bowie hingegen nur einen einzigen Grammy gewonnen.

David Bowie verstarb Anfang 2016 Foto: ASSOCIATED PRESS

Auch Adele räumte fünf Grammys ab

Auch die Popsängerin Adele zählte zu den großen Gewinnerin der Grammy- Verleihungen. Die Britin räumte ebenfalls fünf Preise ab, darunter mit ihrem Werk "25" die Auszeichnung in der wichtigsten Kategorie "Album des Jahres". Adele holte auch die ebenfalls besonders begehrten Grammys für die beste Aufnahme und den besten Song - beide Preise für ihren Welthit "Hello".

Adele Foto: Matt Sayles/Invision/AP

Adele an Beyonce: "Du bist unser Licht"

Bei der Entgegennahme des Preises für das beste Album rühmte Adele unter Tränen ihre US- Kollegin Beyonce. "Wir Künstler verehren Dich. Du bist unser Licht", sagte sie an Beyonce gewandt. Bei ihrem eigenen Gesangsauftritt aber haderte Adele. Die 28- Jährige sang zu Ehren der im Dezember verstorbenen Pop- Ikone George Michael dessen Hit "Fast Love", als sie plötzlich mitten im Song abbrach und zu fluchen begann - ein Piepen während der Live- Übertragung übertönte ihren Ausbruch.

Adele Foto: Matt Sayles/Invision/AP

Die Britin sang den Hit dann noch einmal und wurde anschließend vom Publikum stürmisch bejubelt. Doch sie schüttelte während des Applauses sichtlich unzufrieden den Kopf. Schon bei der Grammy- Gala vor einem Jahr war Adeles Auftritt schief gelaufen - damals erlitt sie eine Tonpanne, was sie nach eigener Schilderung schwer mitnahm.