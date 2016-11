"GoT"- Star Clarke spielt in "Star Wars" mit

Wie die offizielle Website StarWars.com bekannt gab, gesellt sich die 30- Jährige zu den Schauspielern Alden Ehrenreich und Donald Glover. Ehrenreich übernimmt in dem Spin- off die Rolle des jungen Han Solo, Glover spielt dessen Freund und Widersacher Lando Calrissian.

Alden Ehrenreich Foto: APA/AFP/VALERIE MACON

Die Dreharbeiten für den Film, der noch keinen Titel hat, sollen im Jänner beginnen. Der Filmstart in den USA ist für Mai 2018 geplant. Das erste von zwei geplanten Spin- offs kommt bereits am 15. Dezember in die österreichischen Kinos: "Rogue One: A Star Wars Story" dreht sich um die junge Widerstandskämpferin Jyn Erso, die von der Britin Felicity Jones gespielt wird.

Zuletzt hatte die "Star Wars"- Episode "Das Erwachen der Macht" (2015) weltweit mehr als zwei Milliarden Dollar eingespielt. "Star Wars"- Schöpfer George Lucas, der im Jahr 2012 die Markenrechte an Disney verkauft hatte, führte bei der siebenten Folge erstmals nicht die Regie. Der Konzern plant abseits der zwei Ableger auch zwei weitere Episoden der Saga.