Goldie Hawn zeigt ihr glitzerndes Kleid

Herausgeputzt für den Opernball: US- Star Goldie Hawn (71) trägt eine glamouröse Glitzerrobe des US- Modelabels Badgley Mischka, das ihre umwerfende Figur betont. Dass das Kleid sich zum Walzertanzen eignet, bewies die Schauspielerin schon vor Beginn des Opernballs mit ihrem Gastgeber Richard Lugner und meinte, dass sie ein Tänzchen in der Loge versuchen werde.