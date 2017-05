Goldie Hawn: "Männer müssen ihre Samen verteilen"

Sie habe in der Vergangenheit lernen müssen, diesen Fakt zu akzeptieren, so Goldie Hawn im Interview mit "Radio Times". "Männer sind Männer. So gehen wir damit um. Ich hätte ungern Testosteron in meinen Adern. Wirklich nicht. Frauen sind anders gebaut als Männer. Männer sind designt, um ihre Samen zu verteilen, so haben sie die Welt bevölkert. Vergebung ist daher wichtig."

Goldie Hawn und Kurt Russell küssen sich am "Walk of Fame". Foto: AP

Trotzdem betonte die 71- Jährige, dass Frauen stark sein müssen und sich nicht von ihren Männern ausnutzen lassen dürfen. "Ich würde dem Mann in die Augen schauen und sagen: 'Mach das nie wieder'", so Hawn laut "Bang Showbiz". "Ich habe meine Worte benutzt. Aber ich rede nicht von dem wirklich harten Zeug. Wenn dich jemand antatscht, dann musst du zurückschlagen. Das darfst du nicht erlauben."

Goldie Hawn Foto: AFP

Sollte man dann aber doch mal den Richtigen gefunden haben, mag Goldie es traditionell: "Ich bin nicht prüde. Ich weiß, was es da draußen gibt, und kenne die Richtung, die eingeschlagen wird. Aber die Frauen heute sind nicht so wie ich früher. Ich mochte es, wenn man mich erobert und um mich herumtänzelt. Das ist immer noch so."