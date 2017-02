Goldie Hawn hält Hof in der Lugner City

"Willst du hier sitzen, Schätzchen?" Mit ein wenig Chaos und einer äußerst liebenswürdigen Goldie Hawn startete Mittwochmittwoch die Pressekonferenz in der Lugner City, bei der Richard Lugner seinen diesjährigen Opernballgast präsentiert. Diese kam mit ihrem neuen Film, der Mutter- Tochter- Komödie "Mädelstrip", im Gepäck und machte ein wenig Werbung dafür. Lugner verkündete voller Stolz, dass die Premiere des Film bei ihm im Juni in der Lugner City stattfinden werden. Möglicherweise kommt sie dann noch einmal. Über Lugner sagte Hawn: "Er ist ein wundervoller Mann. Sehr lieb. Sehr smart. Eine schöne Kombination." Was sie vom Opernball erwarten soll, weiß sie nicht. Sie war noch nie da. Sie sei sicher, das Menschen tanzen und sie freue sich darauf, bei etwas dabei sein zu dürfen, dass so eine lange Tradition hat.

Goldie Hawn mag nicht der jüngste Opernballgast sein, sie ist aber eindeutig ein guter Griff von Richard Lugner. Unprätentiös hält die Grande Dame in Wien Hof und genießt die Annehmlichkeiten der Stadt. In der Wiener City hat die Mutter von Hollywoodstar Kate Hudson sich bald nach ihrer Ankunft Österreichs "Nationalspeise" Wiener Schnitzel kredenzen lassen und auf Instagram hocherfreut mit dem Hashtag #ilovevienna gepostet: "Da ist mehr dran an einem Wiener Schnitzel, als man auf Anhieb erkennen kann." Als Nachtisch gönnte sich Hawn eine Torte im Sacher und wollte die Kalorien sogleich mit einem Spaziergang ins Grand Hotel verbrennen. Dies sei laut Lugner aber nicht möglich gewesen. "Es waren zu viele Autogrammjäger vor dem Sacher."

Auf Hawns Wien- Plan stehen übrigens auch noch ein Besuch im Café Hawelka, wo sie die berühmten Buchteln naschen will, sowie ein Kaffee beim Demel und eine Tour durchs Schloss Schönbrunn - alles nur in Begleitung ihres Fahrers und ohne Security. Am Abend will Lugner seinen Gast ins noble Restaurant "Le Ciel" von Toni Mörwald ausführen. Auf dem der APA zugespielten Speiseplan steht unter anderem Rindsfilet mit Erdäpfel.

Kultstar am Opernball

Auf dem Opernball am Donnerstagabend antanzen wird der Star aus Kultfilmen wie "Overboard - Ein Goldfisch fällt ins Wasser" in einer Robe von Badgley Mischka. Ihr Lebensgefährte Kurt Russell konnte sie nicht nach Wien begleiten, da dieser Lugner zufolge eine Operation hatte.

Goldie Hawn war Anfang zwanzig, als sie 1969 ihre erste kleine Nebenrolle in "Die Kaktusblüte" neben Walter Matthau und Ingrid Bergman bekam und prompt einen Oscar gewann. "Shampoo", "Eine ganz krumme Tour", "Schütze Benjamin" und "Ein Vogel auf dem Drahtseil" machten die Blondine zum beliebten Comedy- Star. Mit den Jahren nahmen die Rollen ab, doch etwas blieb: Mit Kurt Russell (64), ihrem Co- Star aus "Overboard - Ein Goldfisch fällt ins Wasser", ist Hawn seit mehr als 30 Jahren - ohne Trauschein, auch wenn es immer wieder Hochzeitsgerüchte gab - fest liiert. Zwei Kinder brachte Hawn in die Beziehung mit, der gemeinsame Sohn Wyatt (heute 29) kam dazu.

Goldie Hawn bei ihrer Ankunft vor dem Wiener Grand Hotel Foto: Starpix/ Alexander TUMA

Richard Lugner ist schon kurz nach ihrer Ankunft begeistert von Goldie Hawn. Foto: Viennareport

Goldie Hawn und ihre Familie vor Jahren Foto: face to face

Goldie Hawn und Lebensgefährte Kurt Russel Foto: Hollywood Picture Press/face to

Goldie Hawn und Tochter Kate Hudson Foto: Matrix Media Group/face to face

Goldie Hawn als junge Frau Foto: Hollywood Picture Press/face to