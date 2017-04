Goldie Hawn: Beim Sex mit Kurt Russell erwischt

In einem Interview mit "Fox" verriet der 66- Jährige nun, wie es nach Feierabend zu dem heißen Zwischenfall kam. Nach Drehschluss gingen die zwei Filmstars in einen Club feiern, damit war der Abend jedoch noch nicht zu Ende. "Danach haben wir uns ein Haus angeschaut, das Goldie kaufen wollte. Dafür mussten wir einbrechen. Und natürlich wurden wir gerade in dem Moment von der Polizei erwischt, als wir Sex hatten", erzählte er.

Goldie Hawn und Kurt Russell Foto: 2015 Getty Images

Die 71- Jährige und ihr Partner ließen sich davon aber nicht beirren und befolgten den Rat der Polizei. "Sie meinten, wir sollen uns ein Hotelzimmer nehmen. Das haben wir dann auch getan! Das war unser erstes Date", lachte Russell laut "Bang Showbiz" über diese Anekdote.

Richard Lugner plant schon Goldie Hawns nächsten Wien-Besuch. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Das Paar, das gemeinsam den Sohn Wyatt Russell hat, nahm es also mit Humor. Aber vielleicht ist dieser kleine Hang zur Verrücktheit ja auch das Geheimrezept ihrer langjährigen glücklichen Beziehung ...