Goldie Hawn (71) ist Richard Lugners Opernballgast

"Unser Opernballgast 2017 ist Goldie Hawn. Sie wollte ursprünglich in Begleitung ihres Mannes Kurt Russell kommen. Der muss sich aber einer Operation unterziehen." Mit diesen Worten gab Richard Lugner dann seinen diesjährigen Opernballgast bekannt. Kurt Russell, selbst Hollywood- Star, ist seit mehr als 30 Jahren Hawns Lebenspartner, verheiratet sind die beiden aber nicht.

Richard Lugner bringt Goldie Hawn zum Opernball. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER, APA/HERBERT P. OCZERET, face to face

Lugner kündigte an, dass Hawn in Begleitung einer Frau kommen würde. Es soll sich dabei um eine Filmproduzentin und nicht um ihre Tochter Kate Hudson handeln.

Richard Lugner während der Bekanntgabe seines Opernballgastes 2017" in Wien. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Kate Hudson mit Mama Goldie Hawn Foto: CapitalPictures/face to face

Goldie Hawn und Kate Hudson Foto: AFP

Für den Film "Die Kaktusblüte" gewann Hawn 1970 den Oscar und den Golden Globe. "Shampoo", "Eine ganz krumme Tour", "Schütze Benjamin" und "Ein Vogel auf dem Drahtseil" machten die Blondine zum beliebten Comedy- Star. Gemeinsam mit Russell spielte sie in "Overboard - Ein Goldfish fällt ins Wasser".

Goldie Hawn und Kurt Russell in "Overboard - Ein Goldfisch fällt ins Wasser" Foto: Moviestore Collection/face to fa

Im Juni läuft in Österreich ihr neuer Film, die Mutter- Tochter- Komödie "Mädelstrip", an. Damit beendet Hawn eine lange Pause. Denn zuletzt war sie 2002 in der Tragikomödie "Groupies Forever" zu sehen, in der sie ein ehemaliges Rock- Groupie aus den Sechzigern spielte, das den alten Zeiten nachtrauert.

Goldie Hawn und Amy Schumer in der Komödie "Snatched" ("Mädelstrip") Foto: CapFSD/face to face

Vorgeschlagen habe ihm den Gast seine Tochter Jacqueline, die das Kino in der Lugner City leite. Ebenfalls mit ihm in der Loge sitzen werden die Familien Worseg und Festenburg.

