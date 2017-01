Gina- Lisa und "Honey": Es knistert im Busch!

Bekanntlich kommt es immer wieder vor, dass Menschen sich in Ausnahmesituationen ineinander verlieben. Wollen wir einmal zugestehen, dass die Teilnahme an der Reality- Promi- Quälshow so eine darstellt. Die Models Gina- Lisa Lohfink und Alexander "Honey" Keen jedenfalls zeigen romantische Tendenzen.

Gina Lisa Lohfink, Alexander "Honey" Keen, Sarah Joelle Jahnel Foto: RTL

Als "Honey" voller Stolz nach der Dschungelprüfung "Schlimmbad" zu seinem Team zurückkehrte, jubilierte Lohfink: "Och mein Schatz! Guck mal wie ich Gänsehaut habe. Du bist echt ein toller Mann, wirklich!"

Gina Lisa Lohfink und Alexander "Honey" Keen Foto: RTL

Später säuselte sie in die Kamera: "Er ist wirklich sehr hilfsbereit, nett, höflich - ganz toll! Hässlich ist er ja nicht - das darf man ja auch mal sagen". Hoffen wir einmal für sie, dass ihr Gefährte, der türkische Fußballer Emir Kücükakgül, das genauso sieht! Immerhin war über "Honey" bereits vor dem Start bekannt, dass er es darauf anlegen würde, eine Mitcamperin zu vernaschen.

Gina Lisa Lohfink verabschiedet Alexander "Honey" Keen zu seiner Dschungelprüfung "Das Schlimmbad". Foto: RTL

Oder heißt es: Was im Dschungel geschieht, bleibt im Dschungel? Nur, dass eben Millionen Fernsehzuschauer Mitwisser sind ...