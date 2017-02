Gina- Lisa Lohfink rechtskräftig verurteilt

In der Revision des Models Gina- Lisa Lohfink um falsche Verdächtigungen hat das Berliner Kammergericht eine Aufhebung des Schuldspruchs abgewiesen. Der Dschungelstar ist damit rechtskräftig verurteilt. Die Höhe der Geldstrafe müsse jedoch neu festgelegt werden, urteilte das Gericht am Freitag. In erster Instanz war sie zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt worden (80 Tagsätze zu 250 Euro).