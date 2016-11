Gina- Lisa Lohfink ist wieder vergeben

Außerdem postete Gina- Lisa ein Bild von Ohrsteckern in einer roten Herzschachtel, die auf rosa und türkise Rosen gebettet sind. Dazu schrieb sie: "15.05.2015."

Die Fans spekulieren nun, was dieses Datum zu bedeuten hat. Hat die Ex- "Germany's Next Topmodel"- Kandidatin etwa an diesem Tag ihren Freund kennengelernt? Oder ist sie etwa schon seit diesem Tag mit ihm liiert? Das würde jedenfalls bedeuten, dass Gina- Lisa es geschafft hat, ihre Liebe eineinhalb Jahre lang aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Fest steht nur: Der Glückliche bleibt weiter unbekannt.

Gina-Lisa Lohfink bei einem Fotoshooting in Wien Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA/picturedesk.com

Im Sommer sorgte Lohfink mit dem Prozess zwischen ihr und zwei Männern, die sie der Vergewaltigung bezichtigt hatte, für Aufsehen. Schließlich wurde Gina- Lisa wegen falschen Verdächtigungen zu insgesamt 20.000 Euro verurteilt. Das Gericht entschied, dass der Geschlechtsverkehr entgegen ihrer Behauptungen einvernehmlich gewesen sei.