Gina- Lisa Lohfink hatte Selbstmordgedanken

Die vergangenen Wochen haben hart an der einstigen "Germany's Next Topmodel"- Kandidatin gezehrt. "Psychisch und seelisch", verriet Lohfink am Rande ihres Auftrittes in einer Diskothek in Deutschland RTL.

Gina-Lisa Lohfink Foto: APA/dpa/Boris Roessler

"Ihr könnt froh sein, dass ich mich nicht umgebracht habe", so Gina- Lisa weiter. "Ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Aber das könnte ich meiner Familie nicht antun."

Gina-Lisa Lohfink Foto: APA/dpa/Jšörg Carstensen

Auch die Berichterstattung in den Medien habe ihr hart zugesetzt, so die 29- Jährige abschließend. "Das tut mir weh, wenn ich sehe oder lese, es wird über mich böse geschrieben oder im Fernsehen böse berichtet. Ich kann mir das nicht anschauen. Denn ich denke mir, nur der liebe Gott kann mich richten, sonst niemand."