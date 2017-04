Gina- Lisa Lohfink: Fans wütend über Schönheitswahn

Seit der Teilnahme in dem beliebten TV- Format von Heidi Klum hat sich bei der 30- Jährigen tatsächlich viel getan: XL- Brüste, Schmollmund, künstliche Wimpern, Extensions und unzählige Tattoos zieren jetzt den Körper des Models.

"Hat er dich so entstellt?"

Zufrieden ist das Model offenbar nocht lange nicht, denn ein Foto von ihr auf Instagram zeigt, dass sie schon wieder bei einem Schönheitschirurgen war. "Heute zu Besuch bei meinem liebsten Promi- Doc", schreibt Lohfink.

Ihre Fans goutieren den Besuch gar nicht. "Du solltest dich fernhalten vom Doc", rät einer. Ein anderer Nutzer fragt: "Hat er dich so entstellt?" Um die Wogen zu glätten, hat die Sängerin mittlerweile übrigens Entwarnung gegeben. In einem weiteren Post auf Instagram stellte sie klar: "Ich bleibe so, wie ich bin."