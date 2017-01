Gina- Lisa: Liebes- Comeback mit Marc?

2009 waren Gina- Lisa und Marc ein Paar, die Trennung war Gerüchten zufolge alles andere als freundschaftlich. Vor ihrem Einzug in den Dschungel drohte die 30- Jährige sogar, über ihren Ex auszupacken. "Wenn er mich sehr ärgert und blöd zu mir ist, dann muss ich schon mal allen erzählen, warum ich nicht mehr mit ihm zusammen bin", erklärte Gina- Lisa im RTL- Interview. "Dann denken alle echt ganz schön böse über ihn."

Foto: RTL

Doch statt bösem Blut herrscht zwischen dem Ex- Paar im Dschungel plötzlich traute Zweisamkeit. Am Lagerfeuer plauderte Gina- Lisa mit dem mittlerweile ausgeschiedenen Fräulein Menke über die gemeinsame Zeit mit ihrem Ex. Die Liebe habe nicht, wie kolportiert, nur sechs Monate gedauert, sondern sogar mindestens eineinhalb Jahre. "Ich war glücklich und es ist viel passiert", erinnerte sich die 30- Jährige an die Zeit zurück. "Ich habe Monate gebraucht, das zu verarbeiten."

Gina Lisa Lohfink verabschiedet Alexander "Honey" Keen zu seiner Dschungelprüfung "Das Schlimmbad". Foto: RTL

Das Wiedersehen mit ihrem Ex lässt bei Gina- Lisa aber offenbar alte Gefühle wieder aufflammen. "Wir hatten richtig gute Zeiten. Ich wohne in Frankfurt, er wohnt in Hannover. Ich würde sofort ins Auto steigen und losfahren, und sofort für ihn da sein." Als die dralle Blondine diese Worte sagte, lächelte Marc, der dem Gespräch lauschte, glücklich.

Schlammkrabben und Ratten: Gina-Lisa gibt auf und wird von Dr. Bob aus der Glaskammer geholt. Foto: RTL

Gibt's etwa ein Liebes- Comeback? Denn auch der Sänger scheint den Groll von früher vergessen zu haben. Es sei nicht einfach, mit ihm eine Beziehung zu haben, gestand er am Donnerstag ein. "Sie ist immer special in meinem Leben", wurde er schließlich sentimental. "Es ist ein bisschen wie früher, du wirst niemals wissen, was die Zukunft bringt." Daraufhin war Gina- Lisa richtig gerührt, machte ihrem Ex sogar ein - wenn auch kleines - Liebesgeständnis: "Ich hab dich so lieb", hauchte sie. Ob "Honey" sich jetzt hinten anstellen muss? Wir werden sehen ...

