Gina- Lisa: Gibt es bald den ersten Dschungel- Sex?

Am Montagabend konnte man die Spannung zwischen Gina- Lisa und "Honey" förmlich spüren. Bei der gemeinsamen Nachtwache am Lagerfeuer knisterte die Leidenschaft so sehr, dass die beiden einfach nicht die Finger voneinander lassen konnten. Ob es bei einem heißen Flirt bleiben wird? Vermutlich nicht - glaubt man jedenfalls "Honeys" Feund Nico Schwanz, der das Model nach Australien begleitete.

"Da wird definitiv was gehen, hundertprozentig", so Nico, der selbst schon mal beim Dschungelcamp dabei war, im Interview mit RTL. Er wagt sogar schon eine Prognose, meint: "Steckt die alle beide in dieses Erdloch rein, mit einer Flasche Wein ..." Der erste Dschungel- Sex in dieser Staffel sei nämlich nur noch eine Frage der Zeit, ist sich Nico sicher.

Bei Gina-Lisa und "Honey" geht's am Lagerfeuer zur Sache. Foto: RTL

Die beiden können die Finger nicht von einander lassen. Foto: RTL

Doch nicht nur bei Gina- Lisa, sondern auch bei Sarah Joelle Jahnel ist Dschungel- Sex ein Thema. Noch vor ihrem Einzug ins Camp brachte Begleitung und Nacktschnecke Micaela Schäfer, ebenfalls bereits Dschungelcamperin, das Thema auf den Tisch.

Sarah Joelle im Dschungeltelefon Foto: RTL

"Also theoretisch könnte man ja Sex haben im Dschungel", meinte Schäfer in einem Clip, der die beiden Freundinnen kurz vor dem Start von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" beim Beauty- Ritual zeigt. Nur Sarah Joelle will davon offensichtlich nichts wissen. "Ja, nur mit wem?!", fragte sie frech. Denn auch, wenn sie beim Einzug mit Marc Terenzi geflirtet hat, mehr wird da wohl nicht laufen. Denn: "Marc ist superklasse, aber einfach nicht mein Typ ..."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de .