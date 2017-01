Gina- Lisa: Bei Nachtwache geht's richtig zur Sache

Tiefe Blicke, süße Komplimente, liebevolle Berührungen und lustige Neckereien! So sieht eine Nachtwache bei Gina- Lisa und "Honey" aus. Auch an Tag vier im Camp können die beiden einfach nicht die Finger voneinander lassen.

Gina-Lisa wirft "Honey" schmachtende Blicke zu. Foto: RTL

Da knistert es! "Honey" und Gina-Lisa bei der Nachtwache Foto: RTL

Zunächst ist Gina- Lisa völlig aus dem Häuschen, dass "Honey" ein abgeschlossenes Studium hat: "Echt, das hast du fertig gemacht? Waaaaahnsinn. Boaaah, DU bist der wahre Bachelor!" Dann will "Honey" wissen, wann der nächste Dreh- Termin für die dralle Blondine ist.

Bei Gina-Lisa und "Honey" geht's am Lagerfeuer zur Sache. Foto: RTL

"Februar!", antwortet Gina- Lisa und "Honey" fragt: "Promi- Dinner?" Gina- Lisa nickt, während der Ex- "Germany's next Topmodel"- Kandidat sich freut: "Dann sehen wir uns wieder!" Und Gina- Lisa strahlt zurück! "Honey" neckisch: "Aber dieses Mal gewinne ich!" Gina- Lisa neckt zurück: "Das kannst du vergessen. Du wirst Zweiter … " "Honey": "Du hast da einen schwarzen Punkt ..." Liebevoll macht der 34- Jährige den Fleck an Gina- Lisas Kinn weg. Was für ein Geturtel! Später gesteht Gina- Lisa: "Ich mag ihn sooo sehr. Ich hab' den echt lieb!"

Die beiden können die Finger nicht von einander lassen. Foto: RTL

Kader Loth versagt in der Dschungelprüfung

Auch am Montag hat es wieder Kader erwischt. Die Reality- Darstellerin aus dem Hunger- Camp "Snake Rock" muss zu ihrer bereits dritten Dschungelprüfung antreten. Bislang hat Kader ja noch keinen Stern geholt, wird es dieses Mal so weit sein? In "Der große Preis von Murwillumbah 2017" darf der Kurvenstar in einem Dschungel- Cabrio- Buggy ans Steuer. Für das "Base Camp" haben die Zuschauer Sarah Joelle Jahnel auf die heiße Rennstrecke geschickt.

Marc, Sarah Joelle und Markus treten zur Dschungelprüfung an. Foto: RTL

Damit die zwei Duellanten nicht komplett durchdrehen, dürfen sie zur Unterstützung jeweils noch zwei Mitfahrer für den Parcours aussuchen. Beim Dschungel- Rennstall "Snake Rock" geben neben Kader auch Jens und Florian Gas. Für das "Base Camp" spielen neben Sarah Joelle auch noch Markus und Marc "Crash Test Promis".

Kader Loth muss zum dritten Mal ran. Foto: RTL

Sowohl Sarah Joelle als auch Kader müssen blind ans Steuer, während die anderen beiden Dschungelcamper die Kommandos erteilen. Aber wer gibt mehr Gas? Team "Base Camp" legt mit der Ex- "Adam sucht Eva"- Kandidatin gut vor und ergattert insgesamt vier Sterne.

Links, links, links! Foto: RTL

Wohin jetzt? Foto: RTL

Sarah Joelle ekelt sich bei der Dschungelprüfung. Foto: RTL

Dann gehen Kader und ihr hungriges Team an den Start. Doch schon am ersten Hindernis, der Wippe, bleibt das Team "Snake Rock" hängen. "Du bist auf der Verliererstraße", kommentiert Daniel Hartwich die Situation. Noch bevor Kader und ihre Mitstreiter einen Stern einsammeln können, ist die Zeit um. Null Sterne - und die Camper müssen wieder hungern!

Schon beim ersten Hindernis bleiben Florian, Kader und Jens hängen. Foto: RTL

Woran hat's gelegen? Florian stichelt: "Das Vorurteil, dass Frauen eventuell schlechtere Autofahrer sein könnten, ist mir hier bestätigt worden. Unter schweren Bedingungen. Ich sage das mal human." Und Kader giftet zurück: "Frauen können Auto fahren, aber nicht blind! Ich bin verrückt gemacht worden."

Kader Loth zeigt im Dschungeltelefon den Stinkefinger. Foto: RTL

Igitt! Das Team "Base Camo" wurde bei der Dschungelprüfung vollgeschleimt. Foto: RTL

Zusammenlegung der Camps

Es ist so weit! Die Camps werden zusammengelegt. Die sechs "Snake Rock"- Camper müssen ihre Sachen zusammenpacken und ins "Base Camp" umziehen. Dort angekommen herrscht nach der Begrüßung erst einmal Chaos. Alle reden durcheinander: Wer schläft wo, wo ist die Toilette und was passiert mit dem hart erkämpften Essen, das gerade auf dem Feuer brutzelt?

Die Dschungelcamper am Lagerfeuer Foto: RTL

Sarah Joelle hat einen Vorschlag: "Wir kochen einfach mehr Reis und dann wird alles geteilt!" Markus macht den Reiseleiter und zeigt den Neuankömmlingen das Camp. "Auf jeden Fall haben wir jetzt keinen Gegner mehr, jetzt sind wir ein Team!", so Kaders Erkenntnis. Und auch Hanka macht eine freudige Entdeckung, als Mark ihr den Teich und den Fluss zeigt: "Hier habe ich auch ein Flüsschen, da freue ich mich aber! Ich habe mein Flüsschen wieder, sehr schön!"

Sarah Joelle im Dschungeltelefon Foto: RTL

