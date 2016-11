Gigi Hadid: Rassistische Melania- Trump- Imitation

Gigi Hadid, die mit dem Komödianten Jay Pharoah die Show moderierte, ahmte während der Sendung mit Grimassen und gespieltem starkem slowenischem Akzent Melania Trump nach. "Ich liebe meinen Ehemann, Präsident Barack Obama. Und unsere Kinder, Sasha und Malia", sagte die 21- Jährige in Anspielung auf die First- Lady- Rede, die die Präsidentengattin fast eins zu eins von ihrer Vorgängerin Michelle Obama übernommen hatte.

Gigi Hadid imitiert Melania Trump. Foto: 2016 Invision

Pharoah sagte später als Donald Trump: "Ich liebe Bruno Mars. Ich weiß nicht, welche Hautfarbe er hat, also kann ich ihn nicht abschieben. Aber schaut mal, er sieht aus wie Mogli aus dem 'Dschungelbuch'. Ich liebe das Lied 'Uptown Funk'. Darin geht es nur um mich. Im Original heißt es 'Uptown Trump'."

Gigi Hadid imitiert Melania Trump. Foto: 2016 Invision

Melania Trump Foto: APA/AFP/KENA BETANCUR

Bei vielen Zuschauern der Show stieß diese Aktion allerdings auf Unverständnis. Besonders Hadid musste nach ihrem Debüt als Show- Gastgeberin viel Kritik einstecken. Auf Twitter hagelte es Kommentare, die sie als respektlos und rassistisch bezeichnen.

"Melania Trump wird die First Lady von Amerika werden. Das war die höchste Form von Respektlosigkeit, die nur möglich war", so der Tenor. Andere sagen: "Bleib beim Modeln, du kannst absolut nicht schauspielern!" Scheint so, als sei die gewagte Satire- Vorführung nicht bei allen gut angekommen.