Gigi Hadid ist eine richtige Herzensbrecherin

Ihre Instagram- Timeline dient beinahe als Überblick ihrer Beziehungen und Flirts. Verliebte Pärchenbilder zeigen den Beginn einer Liaison und Partyfotos mit ihren Mädels symbolisieren das Ende. Eines haben all ihre Liebschaften gemeinsam: Sie sind alle Musiker. Naja, der süße Jackson vielleicht auch, nur weiß das keiner, weil man ihn nicht kennt.

Gigi Hadid und Zayn Malik Foto: face to face

Frühling 2013: Der süße Jackson

Der hübsche Junge in der Schule, von dem vermutlich alle Mädchen schwärmten, hatte nur Augen für Gigi. Die beiden gingen gemeinsam zum Abschlussball im Jahre 2013. Was danach mit ihnen passierte …?

2013 bis 2015: Der romantische Cody

… Vermutlich nichts! Denn kurz darauf postete Sänger Cody Simpson ein Video auf Instagram, wo man Gigi im Hintergrund sieht. Die beiden waren ganze zwei Jahre zusammen. Zwischendurch haben sie einmal Schluss gemacht, fanden schlussendlich doch wieder zueinander. Im Frühling 2015 beendeten sie ihre Beziehung endgültig. Schade, denn sie sahen perfekt zusammen aus.

Frühling 2015: Die Ablenkungsphase

Nach einer langen Beziehung braucht jeder Mensch eine kleine Verschnaufpause, die am besten dazu da ist, um mit seinen Freunden auf den Putz zu hauen. Zu der Zeit gab es auch Gerüchte, dass Gigi einen kleinen Flirt mit Formel- 1-Star Lewis Hamilton am Laufen hatte.

Sommer und Herbst 2015: Der Jonas Brother

Sie kannten sich seit sie 13 Jahre alt war. Schon damals hatte Joe einen Stand auf die schöne Gigi, doch sie blieb hartnäckig und schickte ihn in die "Friendzone". Nach Jahren des Wartens musste Joe seine Chance ergreifen. Gigi war älter und Single. Und so wurde aus ihrer Freundschaft schnell mehr. Gemeinsam mit Taylor Swift, Calvin Harris und Karlie Kloss reisten sie nach Paris. Im Juli 2015 begann ihre große Romanze bei Taylor Swifts "4th of July"- Party …

Gigi Hadid und Joe Jonas Foto: face to face

Seit Dezember 2015: Happy End mit Zayn Malik?

… und endete auch wieder so schnell wie sie begonnen hatte. Denn im Dezember 2015, einige Wochen nach der Trennung von Joe Jonas, verliebte sich Gigi in den Ex- "One Direction"- Sänger Zayn Malik. Offizell bestätigte sie ihre Beziehung mit einem Foto, auf dem Zayn oben ohne zu sehen ist und ihre Katze hält. Seither leben sie glücklich bis an ihr Lebensende, zumindest auf Instagram.