Gigi Hadid angeblich zu fett für Tommy Hilfiger

Gigi Hadid ist wunderschön und superschlank - aber offenbar nicht schlank genug. Denn wie Designer Tommy Hilfiger jetzt in einem Interview verrät, hätte es die 21- Jährige Anfang 2015 fast nicht auf seinen Laufsteg geschafft. "Unser Casting- Direktor sagte damals: 'Sie passt nicht wirklich zu uns, sie ist nicht so groß wie die anderen Mädels und auch nicht so dünn'", erinnert sich der 65- jährige Modemacher im Fashion- Talk mit Mode- Journalist Joe Zee zurück.

In diesem Schlabber-Outfit musste Gigi Hadid Anfang 2015 auf den Hilfiger-Laufsteg. Foto: Viennareport

Doch Hilfiger bestand darauf, dass Gigi für ihn laufen solle. Daraufhin habe man sie einfach in einen übergroßen Poncho gesteckt, damit man nicht zu viel von ihren Kurven zu sehen bekomme. "Die Castingleute haben Gigi in den Poncho gesteckt und ich war darüber nicht glücklich", so der Designer weiter. "Ich sagte: 'Versteckt ihren Körper nicht'. Obwohl der Poncho im Nachhinein das bestverkaufte Stück der Kollektion wurde, war ich nicht glücklich. Der Kommentar, sie sei nicht dünn genug gewesen macht mich unfassbar wütend. Gigi ist der Inbegriff von Perfektion."

Wenige Monate später und einige Kilos schlanker durfte Gigi einen Bikini tragen. Foto: face to face

Die Gewichtskritik schien sich Hadid dennoch zu Herzen genommen zu haben. Innerhalb weniger Monate nahm das Model einige Kilos ab, durfte schließlich im Herbst 2015 doch noch im Bikini über Hilfigers Catwalk. Mittlerweile ist Gigi noch schlanker geworden, wiegt bei einer Größe von 1,78 Meter nur noch 55 Kilo - und ist zu Hilfigers Muse geworden. Gemeinsam mit der 21- Jährigen entwickelte der Designer die Linie TOMMYxGIGI.