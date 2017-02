"Germany's Next Topmodel" startet in die 12. Runde

Start der zwölften Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - und dafür hat man sich einiges einfallen lassen: Die Jury um Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo lädt 50 Models auf den Flughafen in Kassel ein, der Topmodel- Airbus steht bereits auf dem Rollfeld zum Flug in Richtung Cote d'Azur.