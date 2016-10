Geri Halliwell erwartet ihr zweites Kind

Unter einem gezeichneten Bild einer Frau mit Babybauch steht geschrieben: "Gott segne Mutter Natur #MamaSpice."

Auch der Pressesprecher des Ex- Spice- Girls bestätigte die baldige Niederkunft ihres zweiten Babys. Im Mai 2006 erblickte ihre erste Tochter Bluebell Madonna das Licht der Welt, damals war sie noch mit Sacha Gervasi zusammen. Am Dienstag postete die Sängerin ein erstes Foto mit Babybauch.

Das große angebliche Comeback der Spice Girls hatte sich sowieso in Luft aufgelöst, nachdem klar wurde, dass wie immer nicht alle damit einverstanden sind. Schon Victoria Beckham lehnte dankend ab, zuletzt entschloss sich auch Mel C, es nicht zu tun. "Mel C ist nicht bei der Wiedervereinigung dabei", erklärte ein Vertrauter gegenüber "The Sun". "Sie hat die Band verlassen, um sich auf eine ernstere Musikkarriere konzentrieren zu können. Sie liebt die Mädels, aber eine Reunion fühlt sich für sie momentan nicht richtig an."