Gerhard Tötschinger am Zentralfriedhof beigesetzt

Berührender letzter Weg: Dunkelrote und strahlend weiße Rosen, Musik von Tomaso Albinoni, Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart - Schauspiellegende Gerhard Tötschinger wurde am Freitag mit allen Ehren am Wiener Zentralfriedhof zu Grabe getragen. Bis zuletzt an seiner Seite: Lebensgefährtin Christiane Hörbiger.