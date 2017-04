George und Charlotte helfen bei Pippas Hochzeit

Es heißt in Agenturmeldungen, dass George dem Paar die Ringe auf einem weißen Samtkissen reichen soll oder der Braut hilft, die Schleppe zu tragen. Charlotte werde wohl vor allem als kleines Blumenkind eine gute Figur machen.

Rätselraten um Meghan Markle

Pippa, die Schwester von Herzogin Kate, heiratet ihren Freund James Matthews am 20. Mai in Englefield, etwa 70 Kilometer westlich von London. Kate (35) wird von ihrem Mann Prinz William und dessen Bruder Prinz Harry begleitet. Ob auch Harrys Freundin, die US- Schauspielerin Meghan Markle, bei der Hochzeit dabei sein wird, ist unklar.

Prinz William und Herzogin Kate mit Charlotte und George Foto: AP

Meghan Markle, Prinz Harry Foto: AFP

Der Hedgefonds- Manager Matthews hatte Pippa im letzten Sommer bei einem Ausflug im nordwestenglischen Lake District einen Antrag gemacht. Pippa war 2011 Brautjungfer bei der Hochzeit ihrer Schwester Kate. Ihr figurschmeichelndes weißes Kleid hatte damals für Aufsehen gesorgt.

Pippa Middleton und ihr Verlobter James Matthews Foto: AFP

Ihr Po machte Pippa Middleton zum heimlichen Star der Royal Wedding. Foto: AP