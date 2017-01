George Michaels Freund: "Er wollte nur sterben"

Der Lebensgefährte des in der letzten Woche verstorbenen George Michael hat jetzt mit einer Reihe an verstörenden Nachrichten auf seinem Twitter- Profil für Aufsehen gesorgt. George Michael habe sich umgebracht, hieß es dort. Doch was ist dran an der Schockmeldung? Nichts, behauptet Fawaz jetzt. Sein Twitterprofil sei gehackt worden.