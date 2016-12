George- Michael- Tod: War es Heroin?

"Er musste mehrfach in die Notaufnahme. Er nahm Heroin. Es ist bewundernswert, dass er so lange gelebt hat", wird eine anonyme Quelle in der Zeitung zitiert. Seine "geheime Sucht" sei in den letzten Jahren auch immer schlimmer geworden.

George Michaels Drogengeschichte ist nicht unbekannt, doch von einer Heroinabhängigkeit war bis dato noch nie die Rede gewesen. Herzstillstand zählt zu den Todesursachen, die häufig unter Heroinsüchtigen eintreten.

Der britische Superstar soll im Schlaf gestorben sein - er wurde am Sonntagmorgen von seinem Lebensgefährten tot im Bett gefunden . Die Leiche des 53- Jährigen wird obduziert.

Foto: AP