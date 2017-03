George Michael starb an einem Herzleiden

Der Sänger war zu Weihnachten vergangenen Jahres leblos in seinem Anwesen in Goring- on- Thames in Oxfordshire, etwa 90 Kilometer von London entfernt, entdeckt worden. Eine erste Autopsie hatte keine Todesursache ermitteln können.

Foto: AP

Gemeinsam mit seinem Schulfreund Andrew Ridgeley gründete der Musiker 1981 die Band Wham!. Zu ihren größten Hits gehörten unter anderem "Last Christmas" oder "Wake Me Up Before You Go- Go". Nach dem Band- Aus im Jahr 1987 startete George Michael solo durch und lieferte Hits wie "Freedom", "Faith" oder "Jesus To A Child".