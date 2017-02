George Clooneys Mama verrät Baby- Geschlecht

"Es wird eins von jedem Geschlecht!", freute sich Nina Clooney im Interview mit der "Vogue". "Wie wunderbar! Mein Mann und ich sind extrem aufgeregt." Erfahrung mit der Oma- Rolle hat Nina Clooney jedenfalls schon sammeln können: Die Schwester des 55- Jährigen, Adelia Zeidler, hat bereits zwei Kinder.

George Clooney mit seiner Mama Nina Foto: 2009 Getty Images

Ende letzter Woche wurde bekannt, dass George Clooney und seine Amal Eltern von Zwillingen werden. Das Paar selbst hat sich bislang noch nicht zur Schwangerschaft geäußert, dafür plauderte Clooneys guter Freund Matt Damon die frohe Botschaft aus. "Ich musste fast weinen, weil ich mich so sehr für ihn gefreut habe", erinnerte er sich in einem Interview mit "ET Canada" an den Moment zurück, als er vom Baby- Glück der Clooneys erfuhr.

Amal und George Clooney Foto: AFP

Auch Cindy Crawford freut sich für das Paar. Seit vielen Jahren gehören das Topmodel und ihr Ehemann Rande Gerber zu den besten Freunden der Clooneys. In einem Interview mit "Today Extra" darauf angesprochen, ob sie für George und Amal einen Tipp hätte, erklärte Crawford: "Der beste Rat meiner Mutter war, keine Ratschläge zu geben, bis dich jemand danach fragt." Einen Tipp ließ sie sich aber doch entlocken: "Genießt es", so Crawford.