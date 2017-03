George Clooney überrascht Fan (87) im Altersheim

Der 55- Jährige, der in diesem Jahr zum ersten Mal Vater wird, besuchte Pat Adams, die im "Sunrise Sonning Retirement and Assisted Living"- Seniorenheim in England wohnt, um mit ihr ihren Jahrestag zu feiern, nachdem sie den Pflegekräften wiederholt erzählt hatte, wie sehr sie den Filmstar mag.

Ein Mitarbeiter teilte "Bang News" zufolge ein Foto von Pat mit ihrem Schwarm auf dem offiziellen Facebook- Account der Wohnanlage. Der Untertitel lautet: "Die Dame in dem Bild liebt George Clooney und sagt uns jeden Tag, wie gerne sie ihn treffen würde, insbesondere, weil er so nah dran wohnt. Wir haben also ein paar Briefe abgeschickt, um zu fragen, ob es möglich wäre, ihren Traum wahr zu machen."

Der "Ocean's Eleven"- Star kam - wie es sich für einen echten Gentleman gehört - nicht mit leeren Händen und überreichte der überraschten Pat einen Blumenstrauß und eine Karte. Im Post steht weiter zu lesen: "Es war etwas ganz besonderes, denn diese Woche war ihr Geburtstag. Er kaufte eine Karte und einen wunderschönen Blumenstrauß." Eine weitere Pflegekraft schreibt: "Er kam heute vorbei, als ich Schicht hatte. Wir wussten nicht, dass er kommt! Ich ging an die Tür, Gott sei Dank hatte ich die Anrufe nicht umgeleitet, sonst wäre jemand anderes hingegangen!"

Clooney und seine schwangere Frau Amal sind vor kurzem nach Großbritannien gezogen und erwarten nun die Geburt ihrer Zwillinge im Sommer.

Stolzer Papa in spe: George Clooney mit seiner Amal Foto: News Pictures/face to face

Amal Clooney in einem 137.000 Euro teuren Versace Kleid Foto: Visual Press Agency, face to face

George und Amal Clooney Foto: AFP or licensors

Amal Clooney Foto: News Pictures/face to face