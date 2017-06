George Clooney ist zum ersten Mal Vater geworden! Gemeinsam mit seiner Frau Amal konnte er am Dienstag die Geburt einer Tochter und eines Sohnes bekannt geben: "Ella, Alexander und Amal sind gesund und munter. George ist sediert und sollte in den nächsten Tagen wieder auf die Füße kommen", berichtete der US- Schauspieler in einem ersten Statement mit Augenzwinkern.