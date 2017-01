Geoge Michael hatte 500 Männer in sieben Jahren

Mit Moderator Piers Morgan verband George Michael vor seinem Tod eine gute Freundschaft. Jetzt plauderte dieser laut "Daily Star" aus dem Nähkästchen des verstorbenen Superstars - und verrät: Der 53- Jährige soll in nur sieben Jahren mit 500 Männern geschlafen haben. Runtergerechnet heißt das, Michael habe in dieser Zeit etwa jeden fünften Tag einen anderen Sex- Partner vernascht.

Diese unglaubliche Zahl habe Morgan übrigens von George Michael selbst. Der soll sie einst bei einer Dinner- Party selbst auf den Tisch gebracht haben, um Geheimnisse zu vermeiden und nicht angreifbar zu sein. "Ich habe mich entschlossen, einfach alles zuzugeben, damit die Leute mich nicht entblößen können", habe der Musiker laut britischer Klatschzeitung damals gesagt.

George Michael mit seinem langjährigen Partner Fadi Fawaz im März 2012 Foto: Viennareport

Zustande gekommen seien die 500 Liebhaber aber schon von George Michaels Teenagerzeit weg. Vor seinem Tod lebte der Star in einer Beziehung. Seit 2011 war er mit Fadi Fawaz lliert, der ihn am Weihnachtstag tot in seinem Bett fand. Ob Herzversagen wirklich die Todesursache ist, wie Medien berichteten, ist bislang aber nicht bestätigt.