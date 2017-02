Gene Simmons hatte auch Sex mit "Peggy Bundy"

Als 20- jährige hatte sie 1973 in Santa Monica als singende Kellnerin in einem Restaurant in Santa Monica gearbeitet, berichtet "Enterpress News". Als eines Abends der KISS- Frontmann ihr Gast war, konnte sie dessen Charme nicht widerstehen und landete später bei ihm im Bett: "Er war halt sehr überzeugend - und ich mag Männer nun mal."

Katey Sagal Foto: Viennareport

Wobei sie den Rocker am Anfang "etwas merkwürdig" fand. Was sie überzeugte: "Er hatte eine süße Art und mächtig Selbstvertrauen." Am nächsten Tag erschien Simmons sogar zur Probe bei Sagals Band und arrangierte ein Treffen mit dem Boss einer Plattenfirma. Der nahm die Band zwar unter Vertrag, zum großen Durchbruch kam es allerdings nie. Und auch die Affäre mit Simmons dauerte nicht lange: "Ich kannte seinen Ruf als Frauenheld. Doch ich habe fantasiert, dass ich ihn davon abbringen könnte und seine Einzige sein würde."