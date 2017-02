Gemeines Cyberbullying gegen Prinzessin Amalia

Um der Prinzessin Mut zu machen, sich nicht von Internettrollen beeinflussen zu lassen, hat die niederländische Zeitung "Telegraaf" eine schöne Botschaft an Amalia veröffentlicht, in der es heißt: "Du bist Prinzessin Sonnenschein. Das schönste Mädchen im ganzen Land!"

Kronprinzessin Amalia Foto: Viennareport

Es ist zu hoffen, dass diese liebevollen Worte wirken und ihr Selbstsicherheit und Selbstliebe geben. Zum Glück hat das Mädchen mit König Willem- Alexander und Königin Maxima wundervolle Eltern, die versuchen, ihre Kindheit und Jugend so normal wie möglich zu gestalten und immer wieder mahnen, auf die Privatsphäre ihrer Töchter Rücksicht zu nehmen.

Kronprinzessin Amalia Foto: PPE/face to face

Die schwedischen Kronprinzessin Victoria war als junge Frau am Druck der Öffentlichkeit, schlank und schön zu sein fast zerbrochen. Sie magerte völlig ab und flüchtete nach ihrem Schulabschluss in die USA, wo sie ihre Magersucht behandeln ließ. Victoria sagte später über ihre Anorexie: "Ich habe es wirklich gehasst, wie ich aussah. Mich selbst, Victoria, hat es gar nicht gegeben." Sie habe sich in dieser Phase empfunden wie ein "immer schneller fahrender Zug auf dem Weg Richtung Abgrund".