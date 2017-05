Gekrönter Wiener FPÖ- Chef heiratete in Bosnien

Der Wiener Vizebürgermeister Johann Gudenus (FPÖ) hat zum zweiten Mal geheiratet. Wie der freiheitliche Politiker am Samstag bekanntgab, fand die standesamtliche Vermählung mit Tajana Tajcic bereits vor einigen Wochen in Wien statt, die kirchliche Hochzeit am Freitag in der Republika Srpska in Bosnien- Herzegowina.