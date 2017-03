Gatte der Grünen- Chefin neuer "Dancing Star"

Leutgeb hatte sich bei der Präsentation der Tanzpaare am Montag die Achillessehne gerissen und muss deshalb auf die Teilnahme an der elften Staffel des Erfolgsformats verzichten . Nun nimmt Piesczek den zehnten Platz ein und startet mit Profitänzerin Alexandra Scheriau in den Wettbewerb.

Volker Piesczek über seine neue Herausforderung: "Bei der aktuellen Show von 'The Rats Are Back' versucht mir mein Bandkollege Eric Papilaya das Tanzen beizubringen - und scheitert dabei kläglich. Ich hoffe, dass Alexandra Scheriau diesbezüglich erfolgreicher ist." Und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Wovor ich ein wenig Angst habe, sind die Kostüme."

Und über seine Tanzerfahrung: "Ich war in meiner Jugend in einer Tanzschule angemeldet, habe diese aber eher nur von außen gesehen. Ich bin immer sehr daran interessiert, etwas Neues zu lernen, und freue mich schon auf die 'Dancing Stars'." Piesczek weiter: "Es tut mir aber auch sehr leid für Martin Leutgeb, und ich wünsche ihm auf diesem Weg gute Besserung und alles Gute!"