Garner: So hart trifft sie Afflecks neue Liebe

Zum ersten Mal seit der Trennung von Jennifer Garner zeigte sich Ben Affleck an diesem Wochenende mit einer neuen Frau an seiner Seite. Die Blondine, die er zum Essen ausführte, ist TV- Produzentin Lindsay Shookus. Mit ihr, so berichtet das "People"- Magazin, habe der Schauspieler schon seit vier Jahren eine Affäre - also noch während seiner Ehe mit Jennifer Garner.

Ben Affleck mit seiner neuen Freundin Lindsay Shookus Foto: www.PPS.at

"Ben kann nicht alleine sein"

Keine leichte Zeit für Jennifer Garner. Das bestätigte jetzt auch ein Freund der Familie gegenüber dem Promi- Magazin. "Es wäre einfacher für Jen, wenn Ben mit jemandem ausgehen würde, den sie nicht kennt", meinte der Insider. Dass aus der Affäre nun noch mehr geworden wäre, treffe die 45- Jährige besonders hart. Auch wenn die Schauspielerin geahnt habe, dass ihr Noch- Ehemann nicht lange warten würde, um eine Nachfolgerin für sie zu finden. "Sie wusste, dass es schnell gehen würde. Ben kann einfach nicht alleine sein", so der Insider resignierend.

Jennifer Garner mit ihren Kindern nach dem Besuch der Kirche Foto: www.PPS.at

Unterdessen scheint sich Garner mit ihren Kindern abzulenken. Aktuelle Fotos zeigen die Schauspielerin, wie sie mit ihren Kindern in die Kirche geht. "Natürlich gibt es Probleme, denn es war eine große Sache", erklärt ein anderer Insider, dass Garner versuche, dennoch das Beste aus der Lage zu machen. "Sie ist völlig im Mama- Modus und für sie ist das Wichtigste, dass ihre Kinder glücklich sind."