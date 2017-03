Ganz schön schamlos! Diese Stars zeigen fast alles

Sie sorgte für den Tuschelauftritt bei den American Music Awards: Model Chrissy Teigen. Die schöne Ehefrau von Musiker John Legend zog nämlich mit ihrem Kleid, das seitlich bis zum Brustansatz geschlitzt war, alle Blicke auf sich. Ein Höschen hatte da eindeutig keinen Platz, wie sich schnell herausstellte. Eine Bewegung später konnten nämlich dutzende Fotografen einen Blick auf den Intimbereich der 31- Jährigen werfen.

Ups! Chrissy Teigen ließ zu tief blicken. Foto: Viennareport

Und das Model? Das nahm ihren Intimblitzer am roten Teppich mit Humor, konterte frech auf Instagram: "Eine Entschuldigung an alle, die geistig oder körperlich von meiner 'Hooha' verletzt wurden."

Chrissy Teigens Kleid war ein echter Hingucker. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Frederick M. Brown

Doch nicht Teigen lässt sich unter's Kleid schauen. So sorgte die bislang unbekannte Schauspielerin Blanca Blanco bei den diesjährigen Oscars für den schamlosesten Auftritt am Red Carpet. Unter ihrer Robe mit dem XXL- Beinschlitz verbarg sich nämlich ebenfalls recht wenig Stoff. Doch die Aufregung war wohl umsonst. Denn die 35- Jährige stellte später gegenüber der "Daily Mail" klar: "Ich war nicht nackt!" Sie habe sie ein nudefarbenes Höschen getragen, das wohl zu gut ihren Hautton getroffen habe.

Blanca Blanco ließ sich unter ihr Kleid schauen. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Bei der Fashion Week in Paris war es Nicki Minaj, die mit ihrem Outfit in der Front Row den Models am Laufsteg glatt die Show stahl. Die Rapperin zeigte nämlich Brust - zwar nur eine, dafür diese umso prominenter. Ihr Oberteil bedeckte nämlich nur eine Hälfte ihres Körpers, endete auf der anderen präzise unter dem Busen. Damit man beim halbseitigen Dekolleté dann doch nicht alles zu sehen bekommt, pickte sich Minaj noch ein Nippelpickerl auf die intimste Stelle. Ob dieser Look zum Trend wird? Wir wagen es zu bezweifeln ...

Nicki Minaj zeigte bei der Fashion Week in Paris sehr viel Haut. Foto: CapitalPictures/face to face

Als echte Busenfreundinnen teilen Bella Hadid und Kendall Jenner natürlich auch ihre Vorliebe für freizügige Outfits. Vor allem die kleine Schwester von Gigi Hadid legt in Sachen Nippelfreiheit ordentlich was vor. So tanzte sie Anfang des Jahres im durchsichtigen Kleid in Paris am Diorball oder feierte am Rand der Fashion Week in einem transparenten Top mit ihren Freunden eine Party.

Kein Wunder, dass da Topmodel Kendall Jenner um nichts nachstehen möchte. Kim Kardashians jüngere Schwester hält sich bei offiziellen Anlässen zwar gerne bedeckt, in der Freizeit lässt sie ihre Nippel aber gerne mal frische Luft schnuppern. So geschehen in Paris, New York oder am Coachella- Festival.

Bei Kendall Jenner blitzten Nippel-Pickerl unterm Top hervor. Foto: Viennareport

Hui! Kendall Jenner lieferte in New York tiefe Einblicke. Foto: face to face

Kendall Jenners Coachella-Look: Spitzen-BH und Brustnippelpiercing Foto: Viennareport