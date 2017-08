"Game of Thrones": Wer stirbt als Nächstes?

Milan Janosov studiert und forscht an der Central European University in Budapest und ist eingefleischter "Game of Thrones"- Fan. Diverse Serien- Tode musste er also schon verschmerzen - was bleibenden Eindruck auf ihn hinterließ. Der Physiker machte seine Lieblingsserie zum Studienobjekt.

Daenerys Targaryen und Jon Snow Foto: AP

Sein Projekt, welches er selbst liebevoll das "Social Network von Westeros" nennt, enthält 3000 soziale Beziehungen von 400 "Game of Thrones"- Figuren. Dafür analysierte Janosov sämtliche (!) Dialoge der ersten sechs "GoT"- Staffeln. Denn sein Algorithmus basiert auf gesellschaftlicher Stellung und Freundschaft als Schlüssel für die Wichtigkeit einer Figur. Der Wissenschaftler leitete aus seinen Beobachtungen sieben Merkmale her, die maßgeblich für die soziale Interaktion einer Figur und deren Stellung in der Serie sind.

Das "Social Network von Westeros" Foto: Milan Janosov

Spoiler- Warnung: Falls Sie nicht wissen wollen, wer laut Janosovs Programm stirbt, sollten Sie jetzt nicht weiterlesen!

Von den 400 Figuren blieben schließlich 94 übrig, deren Rolle in der Serie groß genug ist, um ausschlaggebend zu sein. Davon waren zum Ende der Staffel sechs bereits 61 gestorben. Janosovs Programm berechnete nun, welche gemeinsamen Merkmale sozialer Interaktion die 61 Toten hatten. Und spuckte aus, welche noch lebenden Figuren ebenfalls solche Merkmale aufweisen. Je höher die Gemeinsamkeiten, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Charaktere sterben. Seine Ergebnisse veröffentlichte Janosov am 8. Juli 2017, also vor dem Start der siebten Staffel.

Die Top Drei der "Game of Thrones" - Todesliste

Am wahrscheinlichsten erwischt es laut dem Programm zunächst Tyene Sand, die in den Staffeln fünf, sechs und sieben auftauchte. Ihr Tod sei laut Algorithmus zu 95 Prozent wahrscheinlich. Janosov sollte recht behalten: In der Folge "Die Gerechtigkeit der Königin" der aktuellen Staffel wird Tyene von Cersei Lennister vergiftet und zum Sterben zurückgelassen.

Tyene Sand Foto: HBO

Die nächste Figur auf der Liste dürfte die Fans besonders schockieren: Daenerys Targaryen alias Emilia Clarke, die Mutter der Drachen, soll demnächst das Zeitliche segnen. Ihre Todeswahrscheinlichkeit liegt bei 91 Prozent - und bis jetzt hat sich Janosovs Programm noch nie geirrt ... Allerdings hat Daenerys zumindest Staffel sieben derweil überlebt. Was in Staffel acht passiert, wird sich zeigen.

Daenerys Targaryen Foto: Viennareport

Die Nummer drei auf der Todesliste ist hingegen eher ein Nebencharakter. Grey Worm, gespielt von Jacob Anderson, ist Kommandant der Unbefleckten und soll zu 90 Prozent sterben. Mit der selben Wahrscheinlichkeit erwischt es übrigens auch Robin Arryn, Stiefsohn von Petyr Baelish.

Grey Worm Foto: HBO

Robin Arryn Foto: HBO

Jon Snow, Cersei Lannister oder auch Sansa Stark haben übrigens ganz gute Chancen, auch weiterhin zu überleben.

Foto: Milan Janosov

Foto: Milan Janosov

Foto: Milan Janosov

Foto: Milan Janosov

Foto: Milan Janosov

Foto: Milan Janosov

Die komplette Liste sowie die Erläuterungen zu Janosovs Programm wurden auf der Website der Universität veröffentlicht.