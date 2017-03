"Game of Thrones"- Trailer sorgt für Zugriffsrekord

Der mit dem Song "Sit Down" der vor allem Anfang der 90er Jahre erfolgreichen britischen Band James unterlegte Film zeigt drei Hauptcharaktere der Fantasy- Serie: Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Jon Schnee (Kit Harington) und Cersei Lennister (Lena Headey). Diese gehen einen Weg. Wohin, weiß man nicht genau. Cersei nimmt am Ende auf dem Eisernen Thorn Platz, Daenerys auf einem anderen Thron. Alle wirken entschlossen und auf den Kampf vorbereitet. Wer wird wohl gewinnen?

Kit Harington als Jon Snow in "Game of Thrones" Foto: HBO

Das mehrfach ausgezeichnete Fernseh- Drama nach den Büchern von George R. R. Martin startet am 16. Juli in den USA in die siebente und vorletzte Staffel.