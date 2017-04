"Game of Thrones": Muss Ser Jorah Mormont sterben?

Der schottische Schauspieler Iain Glen hat anklingen lassen, dass sein Seriencharakter die nächste Staffel der vielleicht nicht überleben wird, berichtet "Bang News".

Iain Glen in der Rolle des Ser Jorah Mormont in "Game of Thrones". Foto: Viennareport

"Beliebte Charaktere werden brutal ausradiert"

"Ich habe es immer sehr genossen, Jorah zu spielen. Es war eine Rolle, die so weit wirklich gut für mich war", erzählte der 55- Jährige gegenüber dem Magazin "Stuff". Aber vielleicht könne er die Rolle nicht mehr all zu lange spielen.

"Es gibt da eine sehr hohe Todesrate bei 'Game of Thrones' und sie schrecken nicht davor zurück, auch beliebte Charaktere auszuradieren. Sie werden sie sogar ziemlich brutal los. Mein Ende kann genau so gut schon in naher Zukunft liegen, aber im Moment geht es mir noch gut."

Video: HBO

Ein Trailer für die siebte Staffel, der letzten Monat veröffentlicht wurde, zeigt allerdings noch keine wirkliche Action. Stattdessen zeigt es viele Dialoge, die langsam aber sicher die "Game of Thrones"- Geheimnisse auflösen. Sieben Folgen hat die vorletzte Staffel und ab dem 17. Juli kann man sie auch in Österreich via Sky sehen.