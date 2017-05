"Game of Thrones": Der Trailer zur 7. Staffel!

"Feinde im Osten, Feinde im Westen, Feinde im Süden und Feinde im Norden", sagt Cersei Lannister zu Beginn des offiziellen Trailers zur siebenten Staffel von Georg R. R. Martins Meister- Epos "Game of Thrones" - und beschreibt mit diesen Worten ziemlich genau den großen Krieg, der allen in Westeros nun unmittelbar bevorsteht. Am 16. Juli startet die vorletzte Season der Erfolgsserie - und die Fans können es kaum noch erwarten. Zu groß ist ihre Neugierde, wie der Kampf um die Sieben Königslande weitergeht. Noch größer ist wohl nur eines: die Angst vor dem Nachtkönig.