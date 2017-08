Gal Gadot: Wer kein Feminist ist, ist Sexist

Sie habe Momente erlebt, in denen sich Männer danebenbenommen hätten: "Nicht sexuell, aber unanständig in einer sexistischen Art. Respektlos. Das Leben war nicht immer rosig und toll für mich als Frau in der Welt."

In der Comic- Verfilmung "Wonder Woman" spielt die ehemalige "Miss Israel" zum zweiten Mal die Superheldin und Amazone. Die geplante Fortsetzung soll Ende 2019 in die Kinos kommen.

Gal Gadot als Wonder Woman Foto: CapFSD/face to face

Gal Gadot in ihrer Rolle als Wonder Woman. Foto: Viennareport