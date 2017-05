Gal Gadot nimmt ihre Brüste nicht so wichtig

Gadot lässt sich von ihren Busen- Kritikern allerdings nicht beeindrucken. Der britischen "Sun" sagte sie im Interview: "Die Leute regten sich über meine Brüste auf. Anscheinend sind es keine Wonder- Woman- Brüste. Ich denke, dass Kritik einfach zum Job dazu gehört."

Gal Gadot als "Wonder Woman" Foto: CapFSD/face to face

Die Fans des Comics sollten zudem zufrieden sein, dass die Figur überhaupt Kurven hat, witzelte Gadot laut "Bang Showbiz" weiter. "Wonder Woman ist eine Amazone, eigentlich sollte ich nur eine Brust haben, also können sie sich glücklich schätzen, dass sie zwei kleine Busen bekommen. Ich vergesse das Ganze einfach und denke daran, wie glücklich ich mich schätzen kann, in dieser Position zu sein und eine legendäre, wichtige Figur in so einem wilden Abenteuer zu spielen."

Gal Gadot als Wonder Woman Foto: CapFSD/face to face

Die Comic- Figur Wonder Woman ist laut Background- Story eine Kriegerprinzessin vom Stamm der Amazonen, die in der griechischen Mythologie dafür bekannt waren, eine Brust abzuschneiden, um Pfeil und Bogen besser abschießen zu können. Damit ihre Kampfkunst auch authentisch wirkt, musste Gadot viel trainieren, berichtet "Bang Showbiz". Über ihre Vorbereitung verrät sie: "Ich bin ziemlich sportlich, aber das ist ein anderes Level. Wonder Woman ist der Inbegriff der weiblichen Stärke, also konnte ich keine Abkürzung nehmen. Wenn ich nicht gedreht habe, ging ich in ein Zelt am Set und habe trainiert. Wenn man dazu noch im Winter in England dreht ... In einem winzigen Rock durch den Schlamm zu robben, ist schwerer als man denkt."

Gal Gadot Foto: AFP

Gal Gadot Foto: 2016 Getty Images