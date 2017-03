Gabourey Sibide hat sich Magen verkleinern lassen

Gabourey Sidibe war 2010 schlagartig mit ihrer Darstellung der Titelfigur in dem Drama "Precious - Das Leben ist kostbar" berühmt geworden und war für einen Oscar nominiert. Auf dem Red Carpet quälten sie wegen ihrer Fettleibigkeit Schweißausbrüche und Atemnot. Mit hohen Schuhen zu gehen war immer eine Qual. Dass ihr Gewicht tatsächlich ungesund sei, wurde im vergangenen Jahr mit einer Typ- 2-Diabetes- Diagnose bestätigt, wie sie dem Magazin "People" erzählte.

Gabourey Sidibe Foto: AdMedia/face to face

Angst "meine Zehen zu verlieren"

Nach der Diagnose habe sie sich einem laparoskopischen Eingriff unterzogen. Sie sagt: "Ich wollte mir einfach keine Sorgen mehr über die Folgen von Diabetes machen ... Ich machte mir wirklich die ganze Zeit Sorgen darüber, meine Zehen zu verlieren." Bevor sie den drastischen Schritt setzte, habe sie versucht, auf normalem Weg abzunehmen. Das habe aber nicht geklappt. Erst seit der Operation habe sich ihr Essverhalten geändert. Durch den halbierten Magen sei ihr Hunger weniger und sie könne nicht mehr so viel essen.

In ihrer Haut fühle sie sich jetzt wohler. "Es hat Jahre gedauert, bis mir klar geworden ist, dass alles, womit ich geboren wurde, schön ist. Ich habe diese Operation nicht machen lassen, um schön zu sein. Ich habe sie machen lassen, damit ich bequem in hohen Schuhen laufen kann. Ich möchte ein Rad machen können. Ich möchte nicht jedes Mal Schmerzen haben, wenn ich eine Treppe hinaufgehe", so die Schauspielerin.

Gabourey Sidibe Foto: MediaPunch/face to face

Gabourey Sidibe Foto: Mayer/face to face

Pummelig reicht völlig

Allzu dünn wolle sie aber nicht werden. "Nur ein bisschen pummelig, dann wäre ich im Himmel", meint Sidibe, die ihre Erfahrungen auch in ihrer in Kürze erscheinenden Autobiografie "This Is Just My Face: Try Not to Stare" schildert.

Gabourey Sidibe Foto: Charles Sykes/Invision/AP