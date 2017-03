Gabalier: "Terminator"- Training für Winterparty

Ab 16 Uhr geht es am Samstag in der Klosterbräu Arena bereits mit DJ Lamboef, Egon 7 sowie Kinihasn los, bevor dann schließlich Gabalier die Bühne erklimmt topfit, dank sorgfältiger Vorbereitung in der Muckibude.

Ganz alleine war der Sänger dabei aber nicht, denn sein steirischer Landsmann Arnold Schwarzenegger unterstützte ihn zumindest im Geiste tatkräftig beim Training.

Andreas Gabalier Foto: Sepp Pail

Adabei Kálmán Gergely, Kronen Zeitung