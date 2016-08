Gabalier tankt am Dachstein Energie für Heimspiel

Am Freitagvormittag, noch vor seinem großen Heimspiel am Samstag in Schladming, schnürte er sich also seine Wanderschuhe, stets das wunderschöne Dachsteinmassiv im Blick, ging es dann fünf Stunden gemeinsam mit der "Krone" bergauf.

Andreas Gabalier trifft beim Wandern auf eine Kuh. Foto: Sepp Pail

Er wanderte still und ruhig vor sich hin. Mit dem selbst auferlegten Motto: Kopf freibekommen und einfach abschalten - Energietanken. Immerhin werden am Samstag rund 30.000 Fans im WM- Park Planai erwartet die sich wieder volle Leistung wünschen und sich sein Heimspiel auf keinen Fall entgehen lassen wollen.

Beim Wandern holt sich Andreas Gabalier die Kraft für sein Heimspiel am Samstag. Foto: Sepp Pail

Bei der Einkehr gab's bei der Hütten- Chefin Johanna ein Türlwand- Pfandl zur Stärkung. "Das esse ich immer!", plaudert der 31- Jährige da noch aus.