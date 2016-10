Gab "Chefarzt" Pocher eine "Pivatsprechstunde"?

Was lief da zwischen Sarah S. (27) und TV- Star Oliver Pocher? Laut einem Bericht der "Bild" ging es zu später Stunde zwischen der Stewardess und dem 38- Jährigen heiß her. Der Höhepunkt der "Untersuchung" in einem Patientenzimmer der Klinik war allerdings nicht der Akt selbst, sondern die Entdeckung.

Zwar hatten sich die beiden in ein leeres Zimmer zurückgezogen - trotzdem wurden sie von einer Klinik- Mitarbeiterin in flagranti erwischt. Die Beauty- Doktoren der Kö Mens Klink setzten dem Treiben sofort ein Ende und schmissen Sarah S. raus. Die Flugbegleiterin zu "Bild": "Ich wurde nach einem Vorfall gebeten zu gehen, meine Freundin hat mich dann nach draußen begleitet. Mehr möchte ich dazu im Moment nicht sagen."

Kein Statement von Oliver Pocher

Auch von Pocher selbst gibt es zu dem Sex- Skandal in der Schönheitsklinik bislang kein Statement. Sarah S. ist übrigens in der Promiwelt keine Unbekannte: 2015 machte sie Schlagzeilen, weil sie Fußballer Max Kruse verklagte. So soll Kruse im Besitz von Nacktfotos und heißen Videos der Flugbegleiterin gewesen sein. S. verlangte vor Gericht die Löschung der Dateien.