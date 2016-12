Fritz Wepper nach Herz- OP nicht in Lebensgefahr

Wie "Krone"- Recherchen ergaben, wurde er am Mittwoch in einer sechsstündigen Operation behandelt - am Herzen, wie es hieß und bis zuletzt nicht dementiert wurde. Doch eines hielt Tirol- Kliniken- Sprecher Johannes Schwamberger fest: "Diese OP war lange geplant, war keine Not- OP."

Fritz Wepper Foto: Nickels/face to face

Von einem Koma, in dem sich Patient Wepper befinden solle, wisse man nichts. Der Publikumsliebling befinde sich zwar auf der Intensivstation, doch das sei nach solchen Eingriffen üblich. "Es ist alles planmäßig verlaufen", ergänzt Schwamberger.

Wann Wepper, seine Tochter Sophie soll derzeit an seiner Seite wachen, auf eine normale Station verlegt werden wird, werde die Tagesvisite entscheiden. Bis dahin werden seine Fans wohl nach wie vor in Sorge sein ...