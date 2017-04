Freund: "Wenn ich sie fallen lasse, ist sie tot"

Anfang März wandte sich Nadja abd el Farrag an die Medien, erklärte, sie leide an Leberzirrhose. Doch ob sie den Ernst der Lage erkannt hat, da waren sich viele nicht so sicher. Im Interview mit RTL erzählte sie damals nämlich: "Ich kann schon mal einen Sekt oder Wein trinken, aber alles in Maßen. Nicht so, wie ich es damals in der Vergangenheit gemacht habe." Dass bei dieser Diagnose jeder Schluck Alkohol zum Tod führen kann, scheint "Naddel" offensichtlich nicht so klar zu sein.

Nadja abd el Farrag Foto: Tjaberg/face to face

Das bestätigt jetzt auch ihr einzig verbliebener Freund Burkhardt Stoelck, der Inhaber des "Aussen Alster Hotels" in Hamburg, im Gespräch mit bunte.de. "Es geht ihr psychisch überhaupt nicht gut", erklärt er.

Auch, dass "Naddel" immer noch zum Glas greift, wisse er. "Sie lässt den Alkohol weitestgehend bleiben, sie darf aber gar nichts mehr trinken mit ihrer Krankheit, sie muss eine Therapie machen", so Stoelck weiter. Doch eine zweiwöchige Therapie im Krankenhaus habe sie bislang abgelehnt. Als Alkoholikerin würde er sie dennoch nicht bezeichnen: "Sie wird nicht hibbelig, wenn sie den ganzen Tag nichts trinkt. Es einfach eine jahrzehntelange Gewohnheit bei ihr."

Nadja abd el Farrag ("Naddel") Foto: Viennareport

Nadja abd el Farrag lebt nicht nur in seinem Hotel, er kümmere sich auch um sie. "Ich habe eine Verantwortung für Nadja, sie tut mir leid", erklärt der Hotelbesitzer, warum er noch immer zu ihr steht. Außerdem sei ihr einziger verbliebener Freund, wie er abschließend meint: "Die, die sie vorher hatte, taugen nichts. Wenn ich sie fallen lasse, ist sie tot."