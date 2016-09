Freche Katy Perry geht splitternackt zur Urne

Denn, so Katy Perry in dem witzigen Clip: "Die Verfassung gibt uns das Recht, so zu wählen, wie wir wollen. Wir können in dem Aufzug kommen, in dem wir geschlafen haben. Und wenn wir morgens wie Scheiße aussehen, dann ist das auch egal."

Wählen kann man in jedem Outfit gehen, so Katy Perry, - auch mit Popcorn und Lutscher in den Haaren. Foto: facebook.com/katyperry

Sie selbst schleppt sich in dem Video mit verwuschelten Haaren, in denen noch Popcorn und ein Lutscher hängen, zur Urne. Aber auch im Superman- Schlüpfer, als Dornröschen oder im XXL- T-Shirt könne man sein Kreuzchen machen, erläutert die Sängerin weiter.

Katy Perry geht nackt wählen. Foto: facebook.com/katyperry

Die einzige Ausnahme führt Katy dann vor. Mit den Worten "Ich schlafe nackt" reißt sie sich im Filmchen die Kleider vom Leib - und wird prompt von zwei Polizisten festgenommen. Beim Abführen ruft sie noch in die Kamera: "Ihr müsst Kleidung tragen!"

Die nackte Katy Perry wird schließlich von Cops abgeführt. Foto: facebook.com/katyperry