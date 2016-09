"Flüchtlinge wie kleine Titten - keiner will sie"

User: "Sie sollten sich schämen!"

Viele User zeigten sich entsetzt über die Beleidigung. Sätze wie "Für einen solchen Spruch sollte man sich schämen! Ich hoffe, dass Sie nie in die Situation kommen, ein Flüchtling zu sein. Denn dann würden Sie Ihre Worte bereuen!" oder "Rassistische Witze auf Kosten von Flüchtlingen - Daumen runter! Wie erbärmlich muss man sein?" waren auf Twitter zu lesen.

Thomalla: "Ein Experiment und mal bewusst provoziert"

Allerdings kamen auch Zweifel an der Echtheit des Beitrags auf. Zumal Thomalla in der Vergangenheit bereits das Flüchtlingsprojekt von Til Schweiger unterstützt hatte. Am späten Freitagabend klärte Thomalla ihr Posting schließlich auf: "Ein Experiment und mal bewusst provoziert. Wir wollten sehen, wer tatsächlich allen Ernstes denkt, dass DAS ERNST gemeint war… Wahnsinn."

Nach Informationen der "Berliner Zeitung" soll es sich beim Thomalla- Sager um eine gezielte Provokation für die ProSieben- TV- Show "Circus Halligalli" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer- Umlauf handeln. Es soll sich um eine Wette für die Rubrik "Shitstorm Roulette" handeln. Bei diesem Spiel müssen die Kandidaten provokante Postings veröffentlichen.

Gegenüber der "Hamburger Morgenpost" kündigt das Management von Thomalla für Samstag eine Erklärung an.

Bereits vor drei Tagen hatte Thomalla für Aufsehen gesorgt, als sie in einem Interview vor Models mit über 70 Kilogramm an Körpergewicht warnte. "Wenn man auf einmal ein Körperbild darstellt, was übergewichtig ist, dann finde ich das genauso gefährlich, als wenn jemand sagt: ‚Uh, du musst jetzt 50 Kilo wiegen, um perfekt zu sein’”, sagte sie dem Magazin "Closer”.