Florian Teichtmeisters Auftritt im Roncalli

Was tut ein Reinhardt- Seminar- Absolvent, bekannt aus Film und Theater, im "Circus Roncalli" in Wien? Richtig, er macht Faxen! So geschehen im Fall von Florian Teichtmeister. Der 36- jährige Schauspieler (2015 gewann er den Nestroy- Publikumspreis) begab sich in die Manege von Hausherr Bernhard Paul.